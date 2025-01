Dinamo, liderul detașat al clasamentului din Divizia A1 masculin, a învins și campioana en-titre Corona Brașov, 3-1 în deplasare în week-end (25-22, 19-25, 25-21, 25-23).

”One to remember”, a postat CS Dinamo Volei pe pagina oficială de Facebook a echipei:

”Mobilizare extraordinară din partea dinamoviștilor, care au arătat că pot juca indiferent de cine coordonează jocul.

Mulțumim Nacho pentru efort!

Felicitări Mircea pentru noul post!

Felicitări Bogdan pentru riscul asumat!

“Frommy” a pus cele mai multe puncte pe tabelă - 21, dintre care 18 din atac, 2 ași, 1 blocaj.

Au mai punctat Mircea Peța 13p, Răzvan Mihalcea 11p, Marino Marelic 10p, Kruno Nikacevic 7p, Nicolae Ghionea 4p, Petar Premovic și David Mehic cu 3p. Sergio Diaconescu, excelent în preluare cu un procentaj de 62%.

The real MVP in this game - THE TEAM!

Ne dorim ca ridicătorii noștri să aibă parte de o recuperare cât mai rapidă. Multă sănătate!”.

Clubul-mamă din Ștefan cel Mare, CS Dinamo București, a completat:

”Un efort enorm depus de ridicătorul nostru Ignacio Sanchez, care a jucat tot meciul accidentat! Mulțumim “NACHO” pentru tot sacrificiul!

Blocaje impenetrabile, forță în atac, apărare, nimic nu ne-a lipsit!”.

Clasamentul din Divizia A1 masculin



1. Dinamo 42 de puncte (16 meciuri)

2. Arcada Galați 35 p (17 m)

3. Corona Brașov 35 p (16 m)

4. SCMU Craiova 34 p (17 m)

5. SCM Zalău 29 p (16 m)

6. Steaua 28 p (16 m)

7. Rapid 24 p (17 m)

8. Știința Explorări Baia Mare 22 p (17 m)

9. Unirea Dej 13 p (16 m)

10. Știința București 8 p (16 m)

11. U Cluj 0 p (16 m)

Dinamo, lider și la fete: 3-0 cu Rapid în Giulești în ultima etapă



Dinamo, liderul din Divizia A1 feminin, s-a impus lejer în derby-ul de sâmbătă după-amiaza cu Rapid, 3-0 în deplasare pentru trupa antrenată de Milos Gavrilovic.

A fost 25-23, 25-19 și 25-22 pe seturi pentru Dinamo în sala din Giulești, în fața a aproximativ 100 de spectatori.

”Victorie rapidă pentru fete, care își păstrează locul 1 în clasament indiferent de rezultatele etapei”, a postat scurt CS Dinamo București.

Top 5 din Divizia A1 feminin



1. Dinamo 42 p (16 m)

2. Volei Alba Blaj 39 p (16 m)

3. CSO Voluntari 38 p (16 m)

4. Corona Brașov 36 p (17 m)

5. CSM Lugoj 33 p (16 m)



Info: CS Dinamo Volei, FR Volei

Foto: CS Dinamo Volei