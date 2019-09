Zuckerberg e printre putinii miliardari care a dat o avere pe masina! Cum arata bolidul de 1,4 milioane al inventatorului Facebook

Inventatorul Facebook-ului are o super masina.

Cu o avere de peste 74 de miliarde de dolari, Mark Zuckenberg are o masina de 1,4 milioane de dolari. Americanul are o Pagani Huayra din 2014, insa colectia sa nu se opreste aici. Acesta are si o Acura TSX, o Honda Fit si un Golf GTI.

Bijuteria de 1,4 milioane de dolari este in editie limitata, de doar 100 de modele facute in toata lumea. Masina are pestr 700 de cai putere si un motor de 6 litri pe benzina, produs de Mercedes.

Zuckerberg este unul dintre putinii miliardari din lume care au dat bani asa multi pe masina. Doar Elon Musk mai conduce un Tesla scump, in rest sunt foarte multi miliardari care conduc masini ieftine comparate cu averea lor.

Jeff bezon, fondatorul Amazon si cel mai bogat om din lume, conduce o Honda Accord din 1996, in valoare de cateva mii de dolari. Dustin Moskovitz, co-fondator Facebook si Asana, are o avere de 13,4 miliarde de dolari si conduce un Golf R32 din 2008, in valoare de 32.000 de dolari.

Jack Ma are o avere de 25 de miliarde de dolari insa conduce un SUV chinezesc de 30.000 de dolari.

Larry Page, cofondator Google are 53 de miliarde de dolari si conduce o Toyota Prius, de 24.000 de dolari.

Celebrul Warren Buffet are un Cadillac de 23.000 de dolari, in timp ce Steve Ballmer, fost CEO la Microsoft, are 50 de miliarde de dolari si conduce un Ford Fusion de 20.000 de dolari.

Alice Walton, mostenitoarea Walmart are un pick up truck de 40.000 de dolari, iar Bill Gates are un Porsche de 300.000 de dolari.