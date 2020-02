WhatApp nu va mai functiona pe 7,5 milioane de telefoane incepand de AZI! Vezi daca esti printre cei afectati

WhatsApp 'inchide' accesul pentru peste 7,5 milioane de device-uri iPhone si Android incepand de azi.

Daca ai un iPhone cu iOS7 sau daca ai un smartphone cu sistem de operare Android mai vechi de versiunea 2.3.7 Gingerbread, s-ar putea sa ai nevoie de o investitie in viitorul apropiat. Serviciul de mesagerie instant WhatsApp, cel mai popular din Romania, nu mai functioneaza pe aceste aparate!



WhatsApp si-a anuntat utilizatorii despre faptul ca renunta la utilizatorii care au aceste telefoane de cateva luni, insa multi s-au trezit azi cu surpriza uriasa ca nu mai pot folosi serviciul gratuit oferit de Facebook. Pentru persoanele nefamiliarizate cu sistemele de operare pentru telefoanele mobile, ar trebui sa-ti faci griji in cazul in care ai un smartphone mai vechi de 5 ani.