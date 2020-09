Vrea sa fie presedintele SUA, dar a comis un gest INCALIFICABIL! Si-a batut joc de statueta Grammy in cel mai OBSCEN mod. "Eu sunt noul Moise!"

Rapperul Kanye West a starnit o adevarata furtuna in mediul online dupa ce s-a filmat urinand pe unul dintre premiile sale muzicale.

Sotul celebrei Kim Kardashian incearca probabil sa-si sporeasca popularitatea in vederea alegerilor prezidentiale din Statele Unite, la care si-a anuntat candidatura. Kanye West (43 de ani) a depasit insa orice limita cu ultima sa "realizare", o forma de protest nemaivazuta.

Mai precis, Kanye West apare intr-un material video in care lasa de inteles ca urineaza pe o statueta Grammy (premiu pe care l-a castigat de peste 20 de ori) aflata intr-o toaleta. Suprarea americanului provine din modul in care sunt facute contractele cu principalele case de discuri de peste Ocean. "Imi pun viata in pericol pentru ai mei. Industria muzicala si NBA sunt nave moderne de sclavi. Eu sunt noul Moise", a scris Kanye pe Twitter.