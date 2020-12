VIDEO Si-a pierdut cainele si nu mai avea nici o SPERANTA sa-l gaseasca. Ce s-a intamplat dupa 1 an e LACRIMOGEN

O poveste cu final fericit petrecuta in Chicago e emblematica pentru relatia care se dezvolta intre un om si un caine.

Kelly Shade e numele americancei care, in decembrie anul trecut, a ramas fara amicul patruped, un pitbull de 6 ani care a profitat de o usa deschisa si a disparut. Au urmat luni intregi in care Kelly a cautat-o pe Gracie necontenit, facand toate eforturile posibile pentru a-si gasi animalul de companie.

Intre timp, Gracie nu s-a departat prea mult de locuinta, aciuandu-se undeva in cartier, la aproximativ 3 kilometri distanta. A reusit sa supravietuiasca si cu ajutorul unor vecini care i-au dat de mancare, insa n-a permis nimanui sa se apropie mai mult, asteptand doar momentul in care isi va revedea proprietara.

Aceasta e dezvaluirea facuta de cei care pana la urma au izbutit sa lege o relatie de prietenie cu animalul. A fost nevoie inclusiv de un specialist in domeniul cainilor vagabonzi, acesta din urma reusind sa gaseasca un microcip in zona gatului, cu ajutorul caruia stapanul a fost identificat in aceeasi zi. Scena revederii a fost filmata si postata pe retelele sociale si este una induiosatoare, bucuria protagonistilor care s-au reintalnit dupa 1 an fiind una care cu greu poate fi exprimata in cuvinte.

