VIDEO | Mia Khalifa, aparitie incendiara pe Instagram! Modul inedit prin care a ales sa transmita un mesaj important fanilor: "Vino in cabina, scumpule"

Mia Khalifa a starnit mii de reactii pe internet cu ultimul filmulet postat.

Mia Khalifa, fosta vedeta a filmelor pentru adulti, este urmarita pe Instagram de aproape 22 de milioane de persoane.

In Statele Unite ale Americii urmeaza in curand alegerile prezidentiale (3 noiembrie), iar Mia le-a transmis un mesaj inedit urmaritorilor ei, pentru a incerca sa ii convinga sa mearga in numar cat mai mare la vot.

Mia Khalifa si-a facut aparitia intr-un bikini negru si le-a oferit urmaritorilor un set minim de instructiuni pentru a-si pune stampila pe buletinul de vot:

"Sunteti gata sa va faceti auziti la alegerile din acest an? Ei bine, urmati instructiunile mele de votare, si daca aveti o alegere, vreau sa va scoateti buletinul de vot. Uau, buletinul de vot este atat de mare si intimidant! Dar sunt convinsa ca stii cum sa-l folosesti, pentru ca ai avut timp sa cauti subiectele, problemele si candidatii.

Acum ia stiloul ala mare si gras si incepi sa umpli acele gauri. Acum pune-ti un manson de confidentialitate, daca statul tau necesita unul. Iubesc un barbat care foloseste protectie", si-a inceput Mia demonstratia, dupa care a continuat pe aceeasi linie.

"Nu stii pe cine sa votezi? Oh, ai fost obraznic si va trebui sa te pedepsesc. Dar mai intai trebuie sa pui ceva pe tine, o masca si sa mergi la vot! Unii dintre voi vor intra si iesi in cateva minute pentru ca va place sa votati dereme, e bine. Imi place cand votati devreme. Vino in cabina, scumpule. Oh, vino in cabina si voteaza-ma. Da votul dau, fa-ti auzita vocea pentru democratie!", a mai spus Mia Khalifa.

Videoclipul a strans peste 1.7 milioane de vizualizari in o singura zi si mii de urmaritori au comentat la postare.

A mai ramas o saptamana pana la alegerile prezidentiale din SUA, programate pe 3 noiembrie, iar lupta este una extrem de stransa. Actualul presedinte, Donald Trump, este amenintat serios de contracandidatul Joe Biden.