VIDEO Lucra la un sandwich pentru un client si a adormit cu capul in mancare! Scena ireala la un magazin de fast-food

In spatiul online s-a viralizat o filmare in care o femeie a cazut prada oboselii chiar in timpul serviciului.

S-a intamplat undeva in Statele Unite, la un celebru lant de restaurante fast-food, bucatareasa respectiva fiind surprinsa de camerele de supraveghere din incinta localului.

Din cauze neelucidate inca, se poate vedea cum respectiva femeie incearca sa condimenteze un sandwich, iar apoi isi pierde treptat cunostinta, ajungand cu fata protejata de masca exact in mancarea pe care o prepara. In absenta unor alte informatii, se pare ca angajata a adormit, fiind rapusa de programul epuizant pe care il au, de obicei, acesti angajati.