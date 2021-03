Unul dintre cele mai cunoscute meme-uri de pe planeta s-a vandut pe o suma incredibila! Cati bani s-au dat pentru poza

Tipul din faimosul meme 'Back Luck Brian' a vandut fotografia sub forma de cripto-arta.

Cumparatorul va avea acum o semnatura digitala si dovada de proprietate. Celebrul meme a aparut in anul 2010 si il arata in ea pe Kyle Craven zambind. Imaginea a devenit foarte virala in 2012, cand a fost postata pentru prima data pe internet de prietenul cel mai bun al lui Kyle, Ian Davies.

La 9 ani de cand a fost postata in online, Kyle si Ian au lansat imaginea originala 'Bad Luck Brian' sub forma de simbol NFT si au vandut-o pentru 36.134 dolari. Vanzarea a avut loc pe un site carecomercializeaza si bunuri digitale.

Cel care a cumparat celebra fotografie se numeste '@a'. Nimeni nu stie mai mult despre cumparator decat pseudonimul de pe internet.