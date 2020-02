Un influencer a inceput sa TIPE intr-un avion ca are CORONAVIRUS! Ce s-a intamplat cu el

Potok Philippe a incercat sa faca o "gluma" in timp ce se afla intr-un avion.

Instagrammerul de 38 de ani a incercat sa faca o farsa in timpul unui zbor pe ruta Toronto-Jamaica. Acesta a inceput sa tipe sub forma de gluma ca are coronavirus, moment in care avionul s-a intors si a revenit in Toronto.

Potok Phillipe a fost arestat si acuzat de tulburarea linistii publice dupa ce zborul in care se afla si inca un avion au fost nevoite sa isi anuleze calatoria din cauza "farsei". Starul din social media a recunoscut ca i-a anuntat pe cei 243 de pasageri de la bord ca este infectat cu virusul mortal in timp ce se filma pentru a castiga cat mai multe vizualizari, spunand ca a fost "o simpla gluma".

James Potok, dupa numele real, a vorbit pentru City News si a explicat cum s-a desfasurat toata situatia.

"Era altceva daca as fi spus ca am o bomba atasata de mine, sau o arma, Pentru mine a fost o simpla gluma. Pe la jumatatea zborului, m-am ridicat, mi-am scos camera video, urma sa postez pe Instagram totul.

Le-am spus: 'Puteti fi atenti la mine, va rog. Tocmai m-am intors din provincia Hunan, capitala coronavirusului. Nu ma simt foarte bine. Multumesc'.

Credeam ca o sa obtin o reactie. Nu m-am gandit ca ceea ce fac va fi considerat ilegal, sau ca voi obtine un mandat. In retrospectiva, nu a fost cea mai buna decizie", a declarat Potok.