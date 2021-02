Ti se rupe inima! Ce-a putut sa spuna o fetita de 9 ani in timpul orelor online. Lumea s-a mobilizat imediat

Presa americana a relatat o poveste emotionanta legata de neajunsurile financiare ale unei familii.

Situatia trista a fost scoasa la iveala de o banca locala de alimente din zona orasului New Jersey care a sarit in sprijinul unei fetite de 9 ani intrata in atentia asistentilor sociali.

Astfel, s-a aflat ca fata respectiva se afla in timpul unor ore online cand a inceput sa planga necontrolat. "Cand a fost intrebata ce se intampla, ea a marturisit in fata intregii clase ca ii este foame", a declarat Linda Kellner, director in banca de alimente Fulfill.

Ulterior s-a aflat ca mama fetitei isi pierduse recent slujba la un restaurant local din cauza restrictiilor impuse de pandemie. Istorisirea a fost una cu puternic impact emotional, femeia cu trei copii trezindu-se asaltata de oameni si firme binevoitoare care s-au oferit sa sustina financiar, in special cu necesarul de hrana, familia aflata in greutate.

