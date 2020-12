Studentii de la Cambridge au scapat de sub CONTROL. Imaginile NECENZURATE fac inconjurul lumii. "ZEITA" sexy care n-a avut rival

Celebra universitate Cambridge si-a incurajat studentii sa se dezbrace in totalitate si sa pozeze nud in interiorul campusului.

Initiativa "Best Bum" e de fapt o competitie anuala prin care cunoscuta unitate de invatamant britanica incearca sa elimine din randul studentilor eventualele frustrari de ordin sexual. Asa a aparut ideea ca cei mai indrazneti studenti sau studente sa faca un pictorial sexy in care sa fie surprinsi cu posteriorul la vedere, fotografiile rezultate fiind supuse ulterior unui vot in interiorul universitatii.

Marea castigatoare a fost o "zeita", pe numele ei Athena, tanara bruneta cu parul lung facand senzatie cu o poza in apropierea muzeului Fitzwilliam, una dintre locatiile reprezentative ale campusului. Apoi, pe locul al doilea, s-a situat un grup de trei tineri, in urcare pe niste scari in spirala.

Fotografiile incendiare au fost facute in absolut toate locatiile posibile, inclusiv pe acoperisul universitatii sau chiar in biblioteca institutiei.

