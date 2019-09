Sotia lui Pablo Escobar si un fost jucator de la Boca Juniors, anchetati pentru spalare de bani! Vor fi judecati in Argentina

Vaduva lui Pablo Escobar, dar si fiul acesteia si un fost mare fotbalist columbian sunt suspectati de spalare de bani.

María Isabel Santos Caballero, vaduva lui Pablo Escobar, fiul acestora, Sebastián Marroquín, dar si Mauricio 'Chicho' Serna, fost jucator la Boca Juniors si in nationala Columbiei, sunt acuzati de spalare de bani de procurorii din Argentina, tara unde s-au adapostit sotia si fiul lui Pablo Escobar dupa moartea celebrului traficant columbian.

Potrivit procurorilor argentinieni, urmasii lui Escobar au simulat cumpararea unui teren de 3,5 milioane de dolari de la José Bayron Piedrahita Ceballos, poreclit "El Arabe", inchis in SUA pentru ca a intemeiat mai multe companii fantoma ca sa-i ajute pe traficantii de droguri sa spele bani si a finantat grupuri paramilitare din Columbia.

Fosta sotie a lui Escobar si fiul acesteia ar fi pastrat aproximativ 100.000 de dolari din tranzactia fictiva, iar in 2012 au cumparat un apartament de lux cu acesti bani. In afacere ar fi fost implicat si Mauricio 'Chicho' Serna, fost jucator la Boca Juniors , Atletico Nacional, fost mijlocas cu 51 de selectii si 2 goluri pentru nationala Columbiei intre 1993 si 2001. El ar fi facut legatura intre vaduva si fiul lui Escobar cu José Piedrahita si ar fi responsabil pentru mai multe activitati de spalare de bani pentru traficantii columbieni.

DEA, agentia americana anti-drog a fost cea care a descoperit activitatile in care sunt implicati fiul si vaduva lui Escobar in Argentina. Tot agenti DEA au dus un adevarat razboi cu Pablo Escobar in anii '80, unul care a dus in cele din urma la moartea celebrului traficant columbian, in 1993.