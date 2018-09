Singurul mod prin care Borcea putea fi invins :)) Un jucator din Anglia a reusit "hat-trick-ul" in timp record: 3 copii cu 3 femei in 6 saptamani

Borcea si-a gasit nasul in Anglia!

Un fotbalist a facut trei copii cu trei femei diferite in sase saptamani.



Atacantul lui Stoke are un singur gol in 900 de zile, dar a inscris mai mult in afara terenului. De la sfarsitul lui mai pana la jumatatea lui iulie, jucatorul de 25 de ani a devenit tata de trei ori cu trei femei diferite. Prima mama e chiar fosta logodnica a fotbalistului.



Ca sa fie in forma la intalnirile cu iubitele, baiatul a tras tare la sala!