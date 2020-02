SCHIMBARE ISTORICA: Parintii vor avea acces la conversatiile de pe Facebook ale copiilor! Ce vor putea sa faca pe conturile lor

Facebook a dezvaluit o noua politica in privinta controlului parental.

Parintii vor avea acces la conturile copiilor si vor putea citi inclusiv conversatiile pe care acestia le poarta. Masura se va aplica initial doar in cazul pustilor cu varste sub 13 ani. Noii termeni de folosire ai retelei de socializare vor include si accesul parintilor in lista de conturi blocate de catre copiii lor. Adultii vor putea vedea ce imagini trimit si primesc cei mici, le vor putea sterge sau modifica.

In august, Facebook a recunoscut o greseala in programul Messenger Kids, care le permitea copiilor sa intre in conversatii de grup fara acordul parintilor. Facebook a fost acuzat de guvernele mai multor tari din cauza politicilor mult prea permisive in ceea ce-i priveste pe minori.