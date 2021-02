S-a intamplat si la ei, nu numai la noi. A luat foc spitalul, dar motivul e greu de imaginat. Unde a avut loc dezastrul

Un incident similar cu cele petrecute recent in spitalele din Romania a avut loc in orasul spaniol Cadiz.

Cazurile de la Piatra-Neamt si de la "Matei Bals' au facut inconjurul lumii si au scos la iveala deficientele de ordin logistic din institutiile spitalicesti de la noi din tara. Ca o palida consolare, un incendiu similar a izbucnit intr-un spital din Spania, dar focul a avut cu totul alte cauze.

Pompierii au fost chemati in numar mare la Spitalul Puerta del Mar din Cadiz, iar o parte a pacientilor aflati in apropierea etajului devastat de foc au fost evacuati. Din fericire, n-au existat victime omenesti, iar anchetatorii au aruncat o varianta aparent ireala in ceea ce priveste cauza incendiului.

Astfel, se pare ca valvataia a fost produsa in mod intentionat chiar de catre unul dintre cei internati in tentativa sa de a fugi din spital. Bolnavul respectiv a fost arestat si se va alege cu siguranta cu o sanctiune pe masura, asta dupa ce va depasi problemele medicale si va fi lasat de doctori sa mearga acasa.

Tweet Spania spital Citeste si: