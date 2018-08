Reactia incredibila a unui caine maidanez, cand il vede pe barbatul in galben atacand o femeie

Cainele statea linistit pe strada cand a vazut ce se intampla.

Imagini impresionante fac ocolul lumii. Un caine de pe strada a fost un mic erou in momentul in care o femeie e atacata de un barbat ce voia sa o jefuiasca in plina strada.

Cainele statea linistit pe strada in momentul in care cei doi trec pe langa el, insa apoi intervine imediat cand vede agresiunea, muscandu-l de fund pe agresor si alungandu-l fara ca acesta sa apuce sa fure ceva.

Clipul a ajuns viral iar oamenii il lauda pe patruped, cerandu-i femeii sa il ia acasa pentru ca i-a salvat bunurile si poate chiar mai mult de atat. Vezi mai jos imaginile cu cainele erou din Anglia: