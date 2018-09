Panica in tot orasul! Ce se intampla in New York in timpul procesului celui mai mare traficant din istorie

Ce se intampla cu omul care conduce un imperiu de 9 miliarde de dolari.

Procesul celui mai mare traficant de droguri din lume, Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, sta sa inceapa in New York. In mod foarte surprinzator, aceasta este audiat intr-un tribunal din mijlocul orasului, ceea ce va insemna o problema foarte mare.

El Chapo va fi escortat de doua ori pe zi la tribunal in timpul procesului, insa acesta se deplaseaza in conditii speciale. Mai exact, e escortat de mai multe masini de politie, iar traseul pe care se deplaseaza este INCHIS traficului, de frica unui atentat la viata acestuia.

Cea mai mare problema o reprezinta Brooklyn Bridge, podul care este trecut de zeci de mii de masini la orele de varf, si care va fi inchis din cauza procesului de doua ori pe zi, exact in perioada in care se merge bara la bara.

Problema a fost pusa deja in atentia judecatorului care se ocupa de caz, care spune ca ia in calcul mutarea procesului, desi nu doreste acest lucru, avand in vedere ca abia s-au gasit conditiile necesare pentru un proces in deplina seiguranta.

Sursa: New York Times.