Oceanele lumii, in PERICOL! S-a aflat cat de mult au intrat OAMENII pe teritoriul APELOR. Comparatia cu suprafata Romaniei e uimitoare

S-a facut prima investigatie care arata influenta majora a omenirii in ceea ce priveste suprafata marilor si oceanelor lumii.

Universitatea din Sydney a dat publicitatii rezultatul unui studiu interesant care arata cat de mult a invadat umanitatea habitatul natural al apelor, cel mai bun exemplu fiind complexul de lux Palm Jumeirah din Dubai.

Concluzia e una uimitoare, fiind adunati aproximativ 30.000 de kilometri patrati de beton, echivalentul a peste 10 la suta din teritoriul Romaniei. Comparativ cu suprafata totala a oceanelor planetei, procentul e de 0,008, insa studiul australienilor nu s-a oprit aici.

Astfel, luandu-se in calcul si zonele inconjuratoare afectate (poluarea plus alte efecte secundare), cifrele se schimba radical. Mai precis, se poate vorbi despre aproape 2 milioane de kilometri patrati atinsi de om in acest proces de expansiune, adica de 10 ori suprafata Romaniei si 0,5 la suta din suprafata marilor si oceanelor.