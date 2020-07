O prezentatoare sexy, curtata in direct de "REGELE" filmelor pentru adulti. "Daca vii in lumea mea, ii trimiti pe toti acasa!"

Jurnalista italiana Bianca Guaccero a primit o propunere indecenta de la celebrul Rocco Siffredi, actor si regizor in productiile pornografice.

In varsta de 39 de ani, Bianca e una dintre cele mai admirate mnoderatoare din Italia, delectandu-si fanii in cadrul emisiunii "Detto Fatto" de pe postul Rai 2. Cei care au urmarit-o la ultima aparitie pe sticla s-au amuzat teribil de conversatia picanta pe care Bianca a avut-o cu conationalul Rocco Siffredi, un nume de legenda in lumea filmelor pentru adulti.

Actor si regizor in acelasi timp, italianul de 53 de ani a avut numai cuvinte de lauda la adresa Biancai, pe care a complimentat-o prin intermediul unui mesaj video si pe care a invitat-o inclusiv sa faca pasul in industria porno. "Bianca, Bianca, dar cat esti de frumoasa! Sunt un mare fan al tau, e inutil sa-ti mai spun. Esti perfecta, sa stii ca daca vii in lumea mea, ii trimiti pe toti acasa. Asa ca ramai in lumea ta, te pup", a spus Siffredi, cel care a jucat in peste 1000 de productii interzise minorilor.

Pusa intr-o situatie usor jenanta, Bianca Guaccero a stiu cum sa iasa cu eleganta din aceasta incurcatura. "Rocco, iti multumesc pentru increderea acordata, cred ca acum valorez mai mult in ochii admiratorilor mei", a raspuns jurnalista cu zambetul pe buze.