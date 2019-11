Nu i-a venit sa creada ce a muscat in puiul de la KFC! Experienta incredibila a unui client in restaurant! Ce a gasit in mancare

Un client KFC a avut parte de o experienta neplacuta la ultima vizita pe care a facut-o intr-un restaurant KFC.

Britanicul Ken Hyde a gasit un bilet in mancarea pe care a comandat-o. Cand a muscat, a vazut bucata de hartie scrisa de mana in interiorul crustei. KFC i-a oferit un voucher in valoare de 7 lire, insa a refuzat sa-i returneze banii pe comanda pe care a facut-o.

Tanarul de 26 de ani spune ca a fost socat de ceea ce a trait: "Am fost dezgustat, ca sa fiu sincer. Bucata de hartie era lipita d epui. Nu m-as fi asteptat la asta ceva din partea KFC, un lant atat de mare. Am facut poze cu mancarea, dupa care am aruncat-o la gunoi. Am facut o plangere pe Twitter si le-am trimis si un email. Nici macar nu mi-au dat banii inapoi. Am primit un voucher de 7 lire si asta a fost tot", s-a plans Hyde.

FULLSCREEN Galerie Foto

/