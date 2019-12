Multi conisdera ca pozele ei sunt trucate, dar e considerata noua Kim Kardashian! S-a pozat intr-un costum de baie minuscul si i-a pus pe fani pe jar! GALERIE FOTO

Din articol NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS

O vedeta de televiziune din Anglia s-a pozat intr-un costum de baie minuscul.

Sophie Kasaei, vedeta de televizune in Anglia este considerata noua Kim Kardashian. Vedeta are 30 de ani si mereu isi incanta fanii cu pozele. Unii considera ca pozele pe care si le face sunt trucate, iar in realitate nu arata nici pe departe ca in acele fotografii.

Recent, aceasta s-a pozat intr-un costum de baie minuscul in care si-a aratat formele, iar multi fani au reactionat la fotografia acesteia.

