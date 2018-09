Mesaj socant! O echipa de fotbal din Rusia ii ureaza "la multi ani si o viata frumoasa" unui lider al Mafiei Rusesti!

Cum s-a ajuns la aceasta situatie jenanta.

FC Kamaz este o echipa ce joaca in liga a treia din Rusia. Aceasta este din orasul Naberezhnye Chelny si recent a postat un mesaj socant pe pagina oficiala a clubului.

Rusii ii ureaza numai de bine lui Eduard Yugrin, cel care implineste 50 de ani si care este presedintele clubului veteranilor, si care a bifat 180 de partide in tricoul clubului in tinerete. Pana aici nimic anormal, insa Yugrin este un fost lider din Mafia Ruseasca, ce a stat dupa gratii timp de 13 ani pentru crima.

Rusul si-a inceput activitatea mafiota in anii 90, iar in 2001 a fost exclus pe viata din fotbal dupa ce a batu tun arbitru pe stadion, de fata cu toata lumea. La putin timp, rusul a fost bagat dupa gratii, primind o sentinta de 20 de ani pentru crima!

Yugrin a facut parte dintr-o temuta retea interlopa ce controla orasul Naberezhnye Chelny in anii 90. Acestia strangeau peste 1 milion de ruble pe an din taxe de protectie si au ucis in jur de 30 de persoane! Yugrin a fost bagat la inchisoare, iar 3 ani mai tarziu intreaga retea a fost dizolvata!

In 2014, acesta a iesit din inchisoare si s-a facut presedinte al veteranilor la FC Kamaz.