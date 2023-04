Marian Iancu a răbufnit la tribunal: „E puțin spus înjurat!” Ce a determinat reacția virulentă 

În acest an, Marian Iancu (57 ani) a fost eliberat din închisoare după ce a ispășit o pedeapsă de 8 ani pentru evaziune fiscală. Recent, fostul patron al Politehnicii Timișoara a dezvăluit că a avut o cădere nervoasă când a observat că judecătorul ațipise chiar în timp ce omul de afaceri depunea mărturie.

Marian Iancu: „I-am spus că data viitoare o să-i dau cu telefonul în cap!”

„Nu sunt tip prefăcut, trăiesc momentul. Vă spun un episod din instanță. Știam că nu mai aveam nicio șansă, Voiculescu fusese condamnat cu o lună înainte de aceeași judecătoare, care ulterior a fost scoasă din magistratură, Camelia Bogdan.

Am avut o atitudine dură, ca să nu zic contondentă, direct în instanță. Mi s-a părut că a adormit în timp ce eu dădeam declarații. Și nu mi s-a părut, pur și simplu a luat-o somnul. M-am oprit, cred că i-a făcut semn colegul și a tresărit: 'Gata, ați terminat?'

Vă dați seama ce s-a întâmplat în momentul acela. I-am spus exact ce trebuie. I-a zis avocatului meu să-mi confirme că tot ce spun poate fi folosit împotriva mea și asta va conta în final, când va delibera, și de la 10 ani, mi-a dat 12. E prima oară când spun asta.

Nu am înjurat-o, mai mult decât atât. E puțin spus înjurat. Nu am lovit-o, nici nu aveam cum. I-am spus că data viitoare, dacă mai adoarme, n-o să mă mai abțin și o să iau microfonul și i-l dau în cap. Ca să fac dovada că doarme și nici nu se ferește”, a declarat Marian Iancu în cadrul podcastului „Tare de tot”.

Marian Iancu nu a muncit în cei 8 ani petrecuți în închisoare

Omul de afaceri avea ocazia să câștige câteva zile cu muncile din spatele gratiilor, așa cum au făcut-o cei condamnați în „Dosarul Transferurilor”. Numai că Marian Iancu a refuzat oportunitatea, pe motiv că aceste activități ar fi reprezentat o umilință.

„Poți să te umilești singur, dacă vrei să te duci după câștiguri. Poți să te umilești. Să muncești, să câștigi zile să vii mai repede acasă, înseamnă o auto-umilință în principal. E o muncă... Curățenie, măturat, săpat, cărat. Astea nu erau pentru mine.

Nu se dau câștiguri pentru munca ce e calificată. Nu am făcut niciun fel de activitate de genul ăsta, era o umilință, nu era la nivelul meu.

Oricum, atunci când câștigi foarte mult din așa-zisele cărți scrise, nu înseamnă că-i judec pe cei care au făcut-o... Când ai câștiguri foarte mari, când vine momentul să te liberezi, ca să nu apară ideea că ai fost favorizat, un judecător îți amână, îți dă amânare exact cu perioada pe care ai câștigat-o sau aproape.

Deci te chinui, te înjosești, accepți o umilință și, când e să beneficiezi de câștigul ăla, e crunt”, a declarat Marian Iancu pentru aceeași sursă.