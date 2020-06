"Lunganul" Peter Crouch si-a imbatat sotia model in carantina. "Cam mult alcool, ma simt cu 10 ani mai batrana!"

Peter Crouch (39 de ani), atacantul de peste 2 metri care a facut furori in Premier League, s-a retras din activitate in 2019 si se bucura de viata de familie alaturi de super-modelul Abbey Clancy si de cei patru copii ai cuplului.

Intr-un interviu savuros pentru tabloidul The Sun, sotia lui Crouch a facut o dezvaluire neasteptata din intimitatea cuplului in perioada de izolare cauzata de pandemie si de criza sanitara. "Am consumat putin cam mult alcool si ma simt ca si cum as fi imbatranit 10 ani in carantina asta", a spus Abbey, precizand ca in majoritatea serilor a obisnuit sa se relaxeze in compania bauturilor alcoolice.

"Chiar mi-a placut in carantina. E un lucru special sa pui pauza vietii si sa stai in fiecare zi alaturi de sotul tau si de copii", a adaugat frumoasa Abbey Clancy, care i-a daruit fostului fotbalist nu mai putin de patru copii, doua fete (de 9 si 4 ani) si doi baieti, de 2, respectiv 1 an.

Peter Crouch si-a agatat ghetele in cui anul trecut, in tricoul echipei Burnley, dar in cariera sa a evoluat la super-puteri din Premier League, precum Liverpool si Tottenham. Are, de asemenea, 22 de goluri marcate pentru nationala Angliei.