Khloe Kardashian, poza de MILIOANE la a 36-a aniversare! Ultima fotografie cu care si-a incantat fanii | GALERIE

Khloe Kardashian, cea mai mica dintre cele trei surori celebre, implineste astazi 36 de ani.

Khloe este mezina celebrei triplete Kardashian si astazi implineste 36 de ani. Kim Kardashian are 39 de ani, in timp ce Kourtney are 41.

Khloe Kardashian este vedeta TV in SUA, fiind prezentatoare un show de talente american, iar apoi a fost moderatoarea propriei emisiuni, TV Revenge.

Succesul ei a fost unul incredibil si este considerata una dintre cele mai sexy femei de pe planeta.

In ziua in care a implinit 36 de ani, Khloe si-a salutat fanii de pe Instagram cu o noua poza incantatoare. Postarea a strans rapid peste 2 milioane de aprecieri.

Khloe Kardashian are 114 milioane de urmaritori pe pagina de Instagram.