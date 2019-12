E cel mai cautat om din lume dupa prinderea lui El Chapo! Ce a facut si de ce sunt DISPERATI americanii sa-l prinda

Dominicanul a reusit sa scape de autoritati in anul 2016.

Julio Alex Diaz (Julio Menan), traficant de droguri, este unul din cei mai cautati fugari in Statele Unite, conform lista Agentiei Nationale Antidrog. Acuzatul a scapat din numeroase operatiuni federale, in 2016, in Noua Anglie.

Dominicanul se afla pe aceeasi lista cu fiul lui El Chapo, Jesus Alfredo Guzman Salazar (el Chapito). Conform informatiilor emise de Agentia Nationala Antidrog, Diaz este cautat pentru incalcarea articolului care pedepseste conspiratia si posesia de heroina, fentanil si cocaina, cu intentia de a face trafic cu ele.

Acuzatia impotriva lui a fost emisa marti, 13 decembrie 2016, impreuna cu mai mult de 20 de persoane implicate in traficul de substante narcotice in localitatile Massachusetts si Rhode Island. Se presupune ca Diaz primea droguri de la cartelurile mexicane si dominicane. In plus, in operatiunile de capturare, autoritatile au confiscat mai de 8 kg de heroina si 500.000 de dolari. De asemenea, au fost confiscate masini si bijuterii.