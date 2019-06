INCREDIBIL! Ce se poate intampla cu piciorul unui ciclist! "Are propria viata"

Acabo de encontrar este vídeo en el teléfono, es del 2015 en @letourdefrance la etapa que gane en el Muro de Huy!!!! He intentado hacerlo de nuevo, pero me ha dado un calambre y voy dirección al hospital!! ???????????????????????????????? #abuelo #remember #ciclismo #finura #fitness

