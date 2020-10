In ce conditii se poate MURI de la prea mult ras: criza poate ucide pe oricine! Ce reactie extrema declanseaza in corp

"Muritul de ras" nu e doar o forma de a sublinia amuzamentul maxim intr-o situatie.

E o posibilitate cat se poate de reala! Chiar se poate muri de la o criza de ras. Exista 10 cazuri de deces documentate la nivel mondial care au fost declansate de rasul puternic. Crizele de ras prelungite pot duce la stop cardiac sau la asfixiere, avertizeaza medicii. "Excesul" de ras poate provoca si alte afectiuni.



Unul dintre cazurile celebre de deces in urma unei crize de ras s-a petrecut in Anglia, in 1975. Alex Mitchell a murit dupa ce s-a uitat la un episod din "The Goodies". Omul a ras incontinuu timp de 25 de minute, apoi s-a prabusit pe canapea fara suflare. In antichitate, pictorul grec Zeuxis a murit in secolul 5 inainte de Hristos dupa ce o creatie de-a sa i-a provocat o criza puternica de ras. In pictura aparea Afrodita, inchipuita dupa chipul clientei care a platit tabloul. Femeia a cerut ca ea sa fie 'muza' pentru tablou.