Halucinant! A cerut sa vada o masina si a furat-o! A mers mai mult de un km cu vanzatorul pe capota, conducand cu peste 100 km/h! Imagini incredibile

Intamplarea socanta s-a petrecut in Canada!

Moe Al Kaissy (23 ani) a trecut prin cele mai grele momente din viata lui dupa ce a atarnat de capota unei masini pe o distanta mai mare de un km. Tanarul este agent de vanzari la o firma de masini din Ontario, Canada, si a fost aproape de moarte.

Un client l-a sunat pentru ca voia sa vada un BMW M4 din 2018, in valoare de 41 000 de lire. Hotul era imbracat adecvat si purta o masca pe fata si a venit cu un Audi, insotit de un alt suspect.

Moe a pornit moturul masinii, la cererea 'clientului', insa a pastrat cheile in timp ce a iesit din masina, lasand-ul pe hot sa dea un telefon, asa cum ii ceruse. Tanarul s-a pus in fata masini, asteptand ca barbatul sa isi incheie conversatia, moment in care a accelerat si a condus direct spre el.

Tanarul s-a agatat de capota masinii si a mers asa mai mult de un kilometru, in timp ce hotul conducea cu peste 100 km/h. Moe s-a dat jos cand masina a incetinit in momentul in care a ajuns intr-o portiune de drum cu trafic.

Masina in care se afla celalalt suspect a incercat sa il loveasca pe Moe cand a coborat de pe BMW-ul furat, insa acesta a scapat doar cu rani minore si o lovitura la genunchi.

"Instinctul meu a fost doar sa ma tin de masina. Tipam la ei sa opreasca si la celelalte masini sa sune la 911, sa faca cineva ceva", a spus Moe pentru CHCH News citat de The Sun.

Pe pagina de Facebook a reprezentantei auto au aparut imagini cu intreg momentul surprins de camerele de supraveghere din zona, in incercarea de a gasi hotul.

GPS-ul masinii a aratat ca hotul a condus masina la doua ore de locul din care a furat-o, aproape de Toronto, insa localizatorul a fost oprit, iar politia nu are nicio urma.