Gestul ireal al acestei femei cand a vazut un urs catarat pe gardul casei sale, pregatit sa-i atace cainii! Imaginile fac inconjurul lumii

Curajul ei a transformat-o in vedeta mondiala!

O femeie din Statele Unite a ajuns cunoscuta in toata lumea dupa ce pe net a aparut inregistrarea 'luptei' sale cu o ursoaica. Animalul a coborat in gospodarii alaturi de pui in cautare de hrana. Cainii femeii din imagini au incercat sa-si apere proprietatea si au fost la un pas de a fi loviti de animalul salbatic. Dupa ce a vazut scena de lupta, gospodina si-a facut curaj si a decis sa o impinga ea pe ursoaica jos de pe gard. 'Interventia' a fost un succes.



Бесстрашная американка столкнула с забора медведицу, которая с медвежатами решила пролезть на участок. Что ни сделаешь, чтобы защитить любимых собак. Такого даже в «Бойцовском клубе» не было pic.twitter.com/8OqOS8Edar — Лента.ру (@lentaruofficial) June 1, 2021