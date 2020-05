Creatura definita drept 'libelula mutanta' a speriat de moarte o femeie! Iesise sa isi plimbe cainele, insa nu i-a venit sa creada ce a vazut! Raspunsul unui specialist

O femeie a iesit sa isi plimbe cainele, insa a descoperit o creatura ciudata care se zbatea intre viata si moarte.

In timp ce isi plimba cainele, Nicole Doctor a vazut pe asfalt o creatura verde-albastra care arata ca o 'libelula mutanta imensa'.

Insecta se zbatea pentru viata si era acoperita de furnici, mai spune femeia.

"Era o bazaiala mare in jur si mi-a atras imediat atentia cand am ajuns la cativa metri de ea. Cand m-am apropiat, am observat furnici care se tarasc pe spate, probabil incercand sa o manance.

Ochii i se taiau in partile laterale ale capului, asemanator unui rechin ciocan. Patru antene ii ieseau de cap, iar coada semana cu a unui peste.

Daca ar trebui sa descriu cum arata, as spune ca a fost o combinatie intre gandac si libelula, dar de dimensiuni mult mai mari. Era infioratoare", a spus Nicole, potrivit Daily Star.

Femeia a impartasit imaginile online, atragand peste 10.000 de like-uri si 1000 de comentarii.

Unul dintre cei care i-au comentat a spus ca insecta ar fi o megaloptera, lucru care a fost confirmat apoi si de un specialist de la Laboratorul de identificare a insectelor de la Universitatea Florida.

"Aceasta este intr-adevar o megaloptera estica. Mandibulele lungi inseamna ca este un barbat adult. Nu exista nimic altceva in estul SUA care sa poata fi confundata cu ea", a spus Lyle Buss, conform aceleiasi surse.

Dupa eclozare, megaloptera traieste sub apa timp de cativa ani, inainte de a ajunge in cele din urma pe pamant. In acel moment traiesc, de obicei, cateva zile pentru a se imperechea si a depune ouale.

