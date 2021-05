Clipe de teroare pentru un cuplu! Au cazut de la balcon in timp ce se certau! Totul a fost surprins pe camere

Un cuplu din Rusia a trecut prin momente ingrozitoare!

Olga Volkova si Yevgeny Karlagin se certau pe balconul casei din Sankt Petersburg, Rusia, cand balustrada s-a rupt, iar cei doi s-au dezechilibrat si au cazut de la aproximativ 8 metri inaltime.

Cei doi s-au lovit de asfalt si au fost dusi de urgenta la spital, acolo unde au fost operati, anunta Daily Star. Ranile celor doi au fost serioase, insa nu s-au aflat in pericol de moarte.

Una dintre persoanele aflate pe strada a surprins momentul scandalului in timp ce filma strada pe care se afla si cladirile aessteia.

"Mergeam cu colega mea pe strada si filmam cladirile istorice. Am observat scandalul si am inceput sa filmez cand s-a intamplat. O persoana cu experienta medicala a fost in apropiere, le-a verificat pulsurile si a spus ca au supravietuit amandoi", a spus Denis conform sursei citate.