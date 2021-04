Clipe de cosmar pentru locuitorii unui oras! Mii de pasari au invadat un cartier intreg, fortandu-i sa ramana in case! Imagini incredibile

Locuitorii din regiunea Shalhaven din Australia au trecut printr-o adevarata sperietura.

Australienii au crezut ca sunt martori la o scena dintr-un film cand si-au vazut cartierul invadat, la propriu, de mii de papagali albi. Pasarile s-au asezat pe sosele si acoperisurile caselor, fortandu-i pe locatari sa ramana inchisi in casa.

Intreg momentul a fost surprins de unul dintre rezidentii cartierului, care a pus filmarea pe contul de TikTok. In clip se vad miile de pasari care au impanzit locuintele.

David Phalen, expert de la Universitatea din Sydney a explicat ca pasarile sunt in cautare de hrana, iar in momentul in care mananca tot, se muta in alta parte, scrie Daily Star. Totodata, barbatul a declarat ca acesta este un comportament normal pentru o astfel de specie.