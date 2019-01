Cine e Serafin, fostul boxer pus "sef" de columbieni pe aducerea de cocaina in Europa

Serafin e cautat de politie din 2013.

Traficul de cocaina din Columbia se extinde din ce in ce mai mult in Europa in ultimii ani. Columbienii au inceput sa lucreze cu oameni din gruparile mafiote organizate din Europa pentru a-si aduce marfa in tari ca Italia, Turcia sau Spania.

Zonele prin care cocaina intra in Europa sunt in principal Italia, din America de Sud, si Turcia, din zona asiatica, acestea fiind apoi directionate spre Spania, care are una dintre cele mai mari piete din Europa in statiuni precum Ibiza, si zona balcanica, inclusiv Romania, care este o zona de trafic pentru stupefiante.

Unul dintre oamenii cu care columbienii colaboreaza pentru aducerea de cocaina pe continent este Serafin Rubino, un italian de origina roma ce a stat cativa ani inclusiv in Columbia pentru a-si face legaturile.

Serafin este un fost boxer ce a activat in zona Calabria, avand legaturi cu "Ndragheta, celebra mafie din Napoli. Acesta a adus pana acum, in ultimul ani, sute de kilograme de cocaina, anunta presa din Italia.