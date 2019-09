Cine e milionarul care da bani "gratis" oamenilor pe Twitter. A ajutat sute de oameni pana acum

Un milionar din SUA a inceput sa dea ofere bani userilor de Twitter cu probleme.

Bill Pulte, 31 de ani, CEO-ul unei companii de investitii, a inceput sa ofere bani oamenilor cu probleme de pe Twitter. Pulte isi permite. Bunicul sau e miliardar, fondatorul companiei de constructii PulteGroup in 1956.

Prin intermediul Twitter, Buill Pulte incearca sa lanseze un nou tip de filantropie si sa ajute oamenii nevoiasi. Contul sau a ajuns rapid la 630.000 de urmaritori si creste intr-un ritm rapid. Pulte nu ofera sume mari de bani, insa el ajuta oameni cu diferite nevoi. Astfel, el a achitat tortul pentru ziua unui copil, a platit cumparaturile unei familii nevoiase si chiar a cumparat o masina unui veteran de razboi care are un picior amputat. Bill a mai oferit 4000 de dolari unei femei ca s-o ajute sa iasa dintr-o relatie cu un barbat abuziv. La finalul campaniei, barbatul a spus ca vrea sa demonstreze ca tehnolgia poate fi folosita si in sujba binelui.

"E atat de multa ura in social media, ma intrebam de ce nu putem folosi tehnologia in slujba binelui. Pentru ca am reusit in afaceri la o varsta frageda, m-am gandit ca eu as fi potrivit sa incerc sa folosesc social media in scopuri caritabile. Oamenii sunt dispusi sa-si ajute apropiatii atat timp cat stiu ca banii sunt folositi asa cum trebuie. Iar tehnologia ne ajuta sa facem asta instant. Sunt oameni care nu isi pot plati electricitatea sau gazele, tehnologia ne ajuta sa-i gasim", a spus barbatul, care a jurat sa doneze 1 milion de dolari pana la finalul anului.