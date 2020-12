CIFRELE vorbesc de la sine. Cat de mult afecteaza pandemia SANATATEA MINTALA a oamenilor. Cresterea e MAJORA

Un studiu la nivel international a reliefat afectiunile mintale in crestere in aceasta perioda pandemica.

Aproape 200.000 de persoane de pe toate continentele au participat la aceasta investigatie care si-a propus sa sublinieze efectele negative ale crizei sanitare asupra psihicului uman. Astfel, ingradirile omniprezente, angoasa financiara, distantarea fizica si sociala, frica de imbolnavire, preocuparea pentru familie si prieteni, incertitudinea de zi cu zi sunt tot atatea elemente care erodeaza sanatatea mintala a oamenilor.

Rezultatele publicate in revista stiintifica "Psychiatry Research" arata ca 24 la suta dintre cei chestionati s-au confruntat cu insomnie, 22 la suta cu tulburari de stres, 16 la suta cu depresie si 15 la suta cu anxietate. De asemenea, autorii au scos in evidenta faptul ca in ultimul an tulburarile de stres, anxietatea si depresia au fost de cinci, patru, respectiv de trei ori mai frecvente decat cazurile raportate in mod normal de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

"Nu s-au observat diferențe semnificative în funcție de sex sau regiune geografică. Nici in ceea ce priveste comparatia dintre populatia generala si cea din sectorul sanitar, cu excepția cazului de insomnie", au mai constatat cercetatorii.

