Cea mai tanara MILIARDARA a dat-o in bara! Vedeta a vrut sa-si arate BAIA, dar a ajuns de rasul lumii

Membra clanului Kardashian are reputatia ca e in prezent cea mai tanara femeie care a depasit miliardul de euro din afaceri, gratie succesului urias pe care l-a avut cu linia sa de cosmetice. In acelasi timp, Kylie Jenner e considerata una dintre divele sexy ale planetei, fotografiile sale de pe Instagram fiind umarite de un numar record de fani, aproape 200 de milioane.

Why is nobody talking about how shite Kylie Jenner’s shower is? The water pressure AND the size of the shower head. Someone get that gal a plumber pronto pic.twitter.com/SY4l9q7Txf