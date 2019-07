Ce vor sa faca americanii cu cele 12 miliarde de dolari de la El Chapo. E marele vis al lui Donald Trump

Americanii l-au inchis pe viata pe El Chapo si vor sa recupereze de la el si 12 miliarde de dolari.

El Chapo a fost condamnat la inchisoare pe viata plus 30 de ani pentru ca a transportat 500 de tone de cocaina din Mexic in SUA, dar si pentru alte activitati criminale. Americanii au anuntat ca vor sa recupereze 12.6 miliarde de dolari de la celebrul traficant, insa in acest moment sunt sanse mici ca guvernul american sa poata sa recupereze o asemenea suma.

Senatorul Ted Cruz a anuntat ca americanii au deja planuri mari cu banii care ar urma sa fie recuperati de la El Chapo, dar si de la alti traficanti mexicani. Vor sa foloseasca banii pentru a construi celebrul zid intre SUA si Mexic. Este marea promisiune a lui Donald Trump in campania electorala, dar pe care nu a reusit s-o indeplineasca. Costul total al unui asemenea zid este de peste 60 de miliarde de euro, iar o mare parte din bani ar urma sa vina de la traficantii prinsi ca transporta droguri din Mexic in SUA.



El Chapo, recunoscut ca cel mai mare traficant in viata, a facut apel la condamnarea primita recent in SUA.