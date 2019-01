Ce se intampla cand lasi NFS-ul pentru o cursa reala? Un gamer s-a luat la intrecere cu un fost pilot de Formula 1: cine a castigat | VIDEO

Viata bate...jocul. Cam asa poate fi descrisa intrecerea dintre un pilot profesionist si un gamer inrait.

Enzo Bonito, un pusti in varsta de 23 de ani, a surprins pe toata lumea dupa ce a reusit sa-l invinga intr-o cursa reala, pe un circuit real, pe Lucas di Grassi, fost pilot de Formula 1, in acest moment pilot in Formula E.

Bonito este in expert in simulatoarele auto, insa nimeni ar fi pariat pe o victorie a tanarului gamer in fata unui pilot cu ani de experienta la cel mai inalt nivel. Bonito a recidivat si a doua zi cand l-a invins si pe Ryan Hunter-Reay, campion in Indy 500.