Cat de cuceritor a fost Larry King. De la iepurasi Playboy la profesoare de matematica. A avut 8 casnicii cu 7 femei

Viata amoroasa a regretatului moderator american Larry King a fost la fel de interesanta ca si cariera sa profesionala.

Larry King, decedat la 23 ianuarie 2021, la varsta de 87 de ani, are un "palmares" impresionant in ceea ce priveste partenerele oficiale cu care a fost cuplat de-a lungul timpului. Astfel, americanul a fost casatorit de 8 ori, cu 7 femei diferite, prima casnicie fiind inregistrata cand Lary era inca pe bancile scolii. De asemenea, din toate aceste relatii, King a lasat in urma 5 copii (dintre care 2 au murit), 9 nepoti si 4 stranepoti.

Iata o scurta trecere in revista a femeilor din viata lui Larry King:

Freda Miller (1952-53). A fost iubita din liceu cu care s-a insurat la 18 ani, dar casatoria a fost anulata la putine luni distanta, la insistenta parintilor

Annette Kaye (1961). O casnicie care a durat mai putin de 1 an, dar in urma careia Larry King s-a ales cu primul sau copil, Larry Jr.

Alene Akins (1961-63). Un fost iepuras Playboy, care avea un fiu, Andy, adoptat de Larry King.

Mickey Sutphin (1964-67). Este mama fiicei lui Larry, Kelly.

Alene Akins (din nou, 1968-71). Singura femeie cu care Larry King a fost insurat de doua ori. Alene i-a daruit si o fiica, Chaia. Ambii copii ai americanului cu Alene, Chaia si Andy, au murit in 2020, in decurs de numai o luna.

Sharon Lepore (1976-83). Dupa a doua despartire de Alene, King s-a cuplat cu o fosta profesoara de matematica.

Julie Alexander (1989-92). O femeie de afaceri cu care Larry King a locuit impreuna doar un an, divortand dupa alti doi.

Shawn Southwick (foto, 1997-2019). Ultima sotie a lui Larry King, cu care are doi copii, Chance si Cannon. Divortul a fost cerut de american dupa ce ce a iesit la iveala o aventura extraconjugala a partenerei sale.