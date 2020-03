BREAKING NEWS: "Nu iesiti din casa! E singurul lucru pe care-l puteti face!" STOP VITAMINA C pentru coronavirus! Medicamentele pe care le iau in spital bolnavii! Dezvaluiri de ultima ora ale unui medic

In ultimele zile, au circulat pe internet informatii care anuntau ca Vitamina C poate ajuta in combaterea coronavirusului.

Nimic mai fals, transmit medicii. Covid -19 determina o reactie puternica a sistemului imunitar. Doctorii trateaza inflamatia plamanilor cu antivirale si cu un medicament antiinflamator utilizat in tratarea artritei reumatoide. Medicii sfatuiesc populatia sa ramana in izolare pentru perioade cat mai lungi de timp.

"Nu va uitati la asa ceva, la ce se vorbeste de vitamina C. Problema pe care o da acest coronavirus e o inflamatie anormala pe plamani, tocmai pentru ca sistemul imunitar nu recunoaste acest virus si are o reactie violenta. Produce inflamatie mare. Copiii nu au mari probleme pentru ca sistemul lor imunitar e in formare, asa ca nu au astfel de reactii violente, cum se intampla cu adultii. Vitamina C ridica raspunsul imunitar, iti face corpul mult mai reactiv, sistemul imunitar mult mai reactiv. Singurul lucru care ajuta e sa nu iesi din casa. Singurul. Oricat te-ai proteja, oricat te-ai spala, virusul poate sa ramana pe haine.

Cand te dezbraci, cand asezi obietele in casa... e complicat! Cand tu ai iesit din casa nu poti sa dezinfectezi toate obiectele atinse ca sa revii. Daca iti tuseste cineva in fata de aproape iti da virusul, dar marea majoritate a cazurilor se iau prin atingere a obiectelor contamintate. Se iau antivirale si un medicament care se foloseste pentru artrita reumatoida, un medicament care reduce inflamatia. De aia nu mai pot sa respire oamenii, ca se inflameaza plamanii foarte tare. Oamenii incearca tot, dar nu are niciun rost. Sa nu luati vitamina C!", a explicat un medic de la Matei Bals, sub protectia anonimatului.

