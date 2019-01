"Bombardierul" Pascu i-a dus palinca de prune lui McGregor! Ce a spus antrenorul irlandezului cand a vazut sticla de "Dracula"

Romanul s-a dus sa se antreneze in Irlanda.

Romanul Ion Pascu se antreneaza in Irlanda alaturi de Conor McGregor, la sala SBG din Dublin. Cei doi au acelasi antrenor, pe John Kavanagh, acesta urmand sa mearga cu Pascu in SUA la gala Bellator in care acesta va lupta in februarie.

Pascu s-a dus sa se pregateasca pentru gala la Dublin, si i-a surprins pe acestia cu niste... palinca clasica romaneasca. Poreclit "Bombardierul", Pascu le-a dus niste palinca "Dracula", glumind cu antrenorul lui McGregor ca in urmatorii ani va aparea si palinca "The Bomber" (Bombardierul in engleza), asa cum McGregor si-a scos propriul brand de wiskey, Proper Twelve.

"I-am zis ca le-am adus niste palinca, e la fel de buna ca wiskey-ul lui Conor. A inceput sa zica, mi-a zis ca e o idee buna cu palinca The Bomber, o sa prinda bine la romani", a spus Pascu despre discutia cu antrenorul sau.

Pascu la antrenament cu Conor McGregor: