Asta ar fi MAXIMA. Planul EXTRATERESTRU pus la cale de Bill Gates pentru a salva planeta. Nimeni nu s-a gandit la asa ceva pana acum

Cofondatorul Microsoft a anuntat ca finanteaza un proiect revolutionar de combatere a incalzirii globale.

Miliardarul de 65 de ani continua sa surprinda cu implicarea sa in gestionarea celor mai mari probleme cu care se confrunta omenirea. Astfel, dupa ce a finantat cu sume enorme eforturile medicilor de gasire a vaccinului anti-Covid, Bill Gates si-a indreptat atentia si spre o alta problema stringenta, este vorba despre tendinta de incalzire a planetei.

"Stratospheric Controlled Disturbance Experiment" se cheama planul pus la cale de Bill Gates, in colaborare cu specialistii de la Universitatea Harvard. Obiectivul este lansarea in atmosfera a unui tip de aerosol de carbonat de calciu (netoxic) care sa se puna in calea luminii solare si sa "racoreasca" astfel Pamantul.

Proiectul ambitios de acoperire a Soarelui e inca in faza initiala, primele teste in acest sens fiind programate in aceasta vara, in orasul suedez Kiruna.