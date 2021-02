Absolut socant! O femeie a pus in miscare un tir impotmolit in zapada impingandu-l de la spate. Care a fost recompensa

Un videoclip postat pe Facebook i-a adus unei femei din Scotia o sumedenie de aprecieri, dar si un premiu total neasteptat.

Scena a fost filmata pe o sosea inzapezita, putandu-se vedea cum un tir de mari dimensiuni se urneste greu din loc si e impins din spate de o silueta umana, mai precis o femeie. Imaginea a devenit imediat una virala, atragand numeroase comentarii din partea internautilor, majoritatea vorbind despre calitatile fizice de "super-femeie" ale persoanei in cauza.

Evident, e aproape imposbil de crezut in veridicitatea momentului, insa efectul vizual a fost unul impresionant. Iar cel mai mult a avut de castigat din intreaga poveste firma inscriptionata pe tir, un important producator de lapte. Ca urmare, beneficiind de reclama gratuita, compania respectiva a facut un gest de bun simt si a rasplatit-o pe femeia in cauza cu gratuitate timp de un an la produsele brandului.

