A vrut sa se urce in masina, dar a vazut MONSTRUL! Reactia de TEAMA a femeii a durat o saptamana

O femeie din Australia a trait spaima vietii ei in momentul in care a vrut sa deschida portiera masinii personale.

Bogatia faunei salbatice de la Antipozi e binecunoscuta, pe teritoriul tarii putandu-se gasi fel de fel de creaturi ciudate, cum ar fi cangurii, ursul koala sau diavolul tasmanian. De asemenea, este si cazul paianjenilor de dimensiuni uriase cu care australienii se pot intalni la fiecare pas.

S-a intamplat acest lucru si cu Christine Jones, o femeie din regiunea New South Wales, care a trait o experienta terifianta in momentul in care a vrut sa se urce in masina. Astfel, dupa cum se poate vedea din imaginea postata pe retelele sociale, un păianjen mare si-a facut loc exact inauntrul mânerului de la usa masinii pe care urma sa-l atinga Christine.

"La inceput am crezut ca sunt niste omizi paroase", a marturisit australianca. Spaima ei a fost atat de mare inca, conform propriilor declaratii, nu s-a mai apropiat de masina timp de o saptamana.

