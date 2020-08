A renuntat la munca de birou 'plictisitoare' si a ajuns sa castige 11 000 de euro pe zi! Modelul de pe un site pentru adulti care si-a schimbat viata complet

Shaeree Power (31 ani) din Londra avea o munca de birou plictisitoare, dupa cum a spus chiar ea.

Obisnuia sa lucreze ca manager si petrecea ore in sir stand la un birou, insa si-a dat demisia si a devenit model pe un site pentru adulti.

Site-ul pe care lucreaza, ca si multe altele, a explodat odata cu pandemia dupa ce oamenii au fost nevoiti sa isi petreaca timpul in propriile case.

Shareen, care posteaza poze si filmari extrem de sexy cu ea, dar si vorbeste la telefon cu clientii a dezvaluit ca ajuns sa castige si 11 000 de euro.

"Am decis sa fac asta pentru libertate, autonomie personala in ceea ce priveste alegerea programului de lucru, viata de lux, veniturile si securitatea pe care o asigura.

Familia si prietenii stiu ceea ce fac si ma sprijina. Orele de lucru variaza in functie de cat de mult timp liber am in acea saptamana sau zi. Cu cat depun mai mult efort, cu atat primesc mai mult. Un fan chiar mi-a dat un bacsis de 11 000 de euro doar pentru ca raspundeam mereu cand ma cauta", a spus Shareen conform The Sun.