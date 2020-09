A renuntat la job-ul dintr-unul dintre cele mai celebre fast-food-uri, iar acum castiga 120 000 de lire PE AN! Cu ce se ocupa tanara care viseaza sa incaseze un milion de lire

O tanara din Manchester si-a dat demisia de la locul de munca, iar acum castiga o suma imensa din cariera de model.

Beth Spiby si-a schimbat complet stilul de viata dupa ce si-a dat demisia din unul dintre cele mai celebre fast food-uri din lume. Tanara din Manchester s-a inscris pe cel mai popular site pentru adulti, iar acum castiga 120 000 de lire pe an, lucrand o singura ora pe zi, dupa cum declara chiar ea.

Beth s-a inscris in 2016 pe renumitul site, iar acum a ajuns sa se intretina doar din pozele pe care le posteaza. S-a mutat in Australia, alaturi de iubita ei si are venituri variate intre 10 000 - 15 000 de lire pe luna.

"Planuiesc sa continui pana voi castiga un milion de lire! Cateodata primesc mesaje insistente de la fani, imi scriu cate 100 de mesaje pe zi. Din fericire totul este online si e usor sa ii blochez!

Acest job mi-a oferit atat de mult timp, libertate si abundenta financiara sa traiesc asa cum imi doresc si sa calatoresc. Vine cu critici si multe priviri care te judeca insa m-am pregatit inainte sa incep, deci, pentru mine nu exista parti rele", a spus tanara pentru The Sun.