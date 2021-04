A primit coroana unui concurs de frumusete, dar ce a urmat este incredibil! O fosta concurenta i-a smuls-o de pe cap! Motivul halucinant

Pushpika De Silva a castigat concursul de frumusete 'Mrs Sri Lanka', insa a trait un real cosmar chiar pe scena, imediat dupa ce a fost premiata.

Detinatoarea titlului din 2019 s-a urcat pe scena, a luat microfonul si a acuzat-o pe Pushpika ca a castigat pe nedrept, deoarece regulamentul nu permite ca femeile divortate sa fie numite castigatoare. Imediat dupa, Caroline Jurie a mers catre Pushpika si i-a smuls coroana de pe cap, pentru a o incorona pe cea de-a doua clasata.

#MrsSriLanka Saga So far

????Pushpika De Silva crowned as winner

⤵️Crown removed saying she was divorced

⏺️Pushpika lodged police complaint & hospitalized

????Organizers say Pushpika will be crowned again tomorrow

▶️..https://t.co/mxbJtREB8l pic.twitter.com/aRB4mQAHR3 #LKA #SriLanka