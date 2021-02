A fost greseala vietii lui! Ce-a patit un barbat care a deranjat o tanara in timpul numarului de zumba

Un incident inedit s-a produs in Brazilia, protagonista fiind o femeie care s-a trezit asaltata in propria casa de un necunoscut.

La prima vedere pare sa fie o inscenare menita sa faca vizualizari in social media, insa nu e deloc asa, evenimentul incheindu-se chiar cu o plangere la politie si cu o ancheta.

Din imaginile filmate se poate vedea cu brazilianca in cauza, asistenta Angela Goncalves, isi face linistita sedinta de zumba, pana cand in incinta proprietatii sale intra un barbat. Acesta intra chiar in incaperea unde se auzea muzica, provocandu-i Angelei o spaima teribila.

Sud-americanca a parut socata la inceput, incercand sa-si dea seama daca il cunoaste de undeva pe intrus, dupa care a avut o reactie de aparare violenta. "L-am lovit cu ce am prins, cu instinctul meu de pitbull", a recunoscut tanara in presa locala.

