(P) Utilizati anvelopele potrivite pentru a putea circula in siguranta!

Vremea incepe sa se incalzeasca incet, incet, si pentru ca ne aflam in ultima luna de iarna calendaristica, putem spune ca ne apropiem cu pasi repezi de primavara.

In cea mai mare parte a tarii, in curand, masinile vor putea fi echipate cu anvelopele de vara, anvelope care sunt dedicate sezonului cald si care se pot monta pe rotile autovehiculelor, in momentul in care temperaturile o sa depaseasca valoarea de 7 grade Celsius.

Va recomandam cu tarie utilizarea anvelopelor de iarna pe timpul sezonului rece, in special datorita faptului ca exista si o lege care obliga conducatorii auto sa circule cu anvelopele potrivite pe timpul sezonului rece, adica acele anvelope de vara. De asemenea, recomandam si utilizarea unor anvelope vara potrivite si restul anului in care temperaturile sunt ridicate

Anvelopele reprezinta o parte importanta a masinii dumneavoastra, de acestea depinzand intr-o foarte mare masura siguranta dumneavoastra si a celorlalti participanti ai traficului. Tocmai din acest motiv nu ar trebui sa faceti nici un fel de compromis atunci cand achizitionati anvelope auto. Performantele unui autovehicul sunt in mod direct influentate de calitatea anvelopelor folosite, indiferent ca este vorba despre o masina mica, o duba de transport, autocar, camion si asa mai departe.

Utilizarea unor anvelope de vara este esentiala atunci cand temperaturile depasesc 7 grade Celsius, acestea fiind fabricate din materiale ceva mai tari in comparatie cu anvelopele de iarna si cu un profil care asigura un contact mult mai bun cu soseaua. O anvelopa de vara, este construita astfel incat sa faca fata cu brio temperaturilor ridicate si a astfaltului incins, oferind o stabilitate mult mai buna, precum si o distanta de franare mai scurta. Cu alte cuvinte, anvelopele de vara au o aderenta ideala atat in conditii de asfalt uscat, cat si in conditii de asfalt umed daca temperaturile sunt ridicate, oferind capacitati de tractiune, vivare si franare, excelente.

Anvelopele de vara isi pierd aceste capacitati in momentul in care temperaturile scad, datorita faptului ca, acele materiale din care sunt confectionate se intaresc. Daca o anvelopa se intareste, aceasta nu se va mai putea mula in parametrii optimi pe partea carosabila, ceea ce va duce o tractiune defectuoasa si la o distanta de franare mare. Pentru temperaturile scazute, exista acele anvelope de iarna, care sunt confectionate astfel incat sa-si pastreze o structura moale, avand in continuare capacitati bune de virare, tractiune si franare. De asemenea, o anvelopa de iarna, fiind confectionata din materiale care la temperaturi scazute raman in continuare moi, atunci cand temperaturile sunt ridicate vor deveni si mai flexibile ceea ce va duce la o uzura extrem de rapida, afectand in special distanta de franare.

Pentru a va putea deplasa in conditii optime de siguranta, nu este suficienta doar o verificare tehnica a autovehiculului, ci trebuie sa tineti cont si de tipul sau starea anvelopelor.

